НБУ опустил официальный курс доллара на 29 мая [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,90 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 29 мая установлен на таком уровне: 26,9059 гривен за 1 доллар (-0,0943 грн). При этом курс доллара на 28 мая составляет 27,0002 гривен за 1 доллар.
Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.
Также в Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а еще мы писали о том, что курс биткоина вырос.
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