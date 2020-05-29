Чиновників підозрюють у махінаціях та ухилянні від сплати податків

Понад 20 обшуків провело ДБР у приміщеннях Державної податкової служби в Києві, Львівській та Донецькій областях. Обшуки тривали в рамках досудового розслідування кримінального провадження, яке відкрили за заявою екс-міністра фінансів Ігоря Уманського.

Чиновників центрального апарату ДПС та регіональних відділень підозрюють у махінаціях та ухилянні від сплати податків на суму понад 45 мільйонів гривень.