Режим надзвичайної ситуації запровадили в американському місті Міннеаполіс. Там досі тривають акції протесту проти свавілля поліції. Що штовхнуло владу міста на радикальні заходи, - розкажуть мої колеги.

Це події минулої ночі в Міннеаполісі, найбільшому місті штату Міннесота. Вже майже тиждень тут не вщухають заворушення. Демонстранти трощать вікна, псують громадське майно, палять машини, зводять барикади, вдаються до мародерства, б'ються з охоронцями порядку. Це палає місцевий відділок поліції.

Хвилю народного гніву спричинила смерть темношкірого містянина, до якого білий поліцейський застосував удушливий прийом. Кадри цього фатального затримання швидко облетіли соцмережі і підлили олії у вогонь расового протистояння в суспільстві. Спалахнули протести. І поки слідство розбирається хто винен у смерті 46-річного Джорджа Флойда, місцева влада не може дати ради вуличним виступам проти свавілля поліцейських.

Ми намагалися мирно відстояти свої довбані права, але нас не чули. І от нарешті нас почали слухати, - коли ми вже стали все палити.

Щось треба було зробити, аби спинити свавілля з їхнього боку. Ми надто довго чекали.

Після бурхливих подій минулої ночі мер на три доби запровадив у місті режим надзвичайної ситуації. І звернувся до влади штату по допомогу. На вулиці Міннеаполіса та сусідніх міст вивели нацгвардійців.

Джейкоб Фрей, мер Міннеаполіса:

Наше місто відчуває зараз багато болю та гніву. Мародерство, яке ми побачили за останні кілька годин і ночей, - неприйнятне. Тут працюють бізнес та інституції, які нам потрібні. Банки, де можна взяти гроші, продуктові крамниці, в яких купують їжу. Аптеки, де можна придбати ліки. Вони надзвичайно важливі для нашої громади і нам треба зробити все, щоб їх захистити.

Новини про події в Міннеаполісі докотилися до Білому дому. Дональд Трамп у "Твіттері" засудив насильство і розкритикував надто слабку, на його думку, реакцію місцевої влади.

Я не можу просто стояти й дивитися, як все це відбувається з видатним американським містом, Міннеаполісом. Тотальний провал керівництва.

Бандити зневажають пам'ять Джорджа Флойда, я не дозволю, щоб це тривало.

З Міннесоти полум'я протестів перекинулося на інші штати. Сутички з поліцією почалися в Огайо. Правоохоронці застосували перцевий газ.

Смерть Джорджа Флойда розворушила справу про убивство темношкірої Бреонни Тейлор у місті Луїсвіль, штат Кентукі. Два місяці тому поліцейські застрелили жінку під час рейду. Люди вийшли на вулицю з вимогою покарати винних. Під час заворушень семеро протестувальників дістали вогнепальні поранення.