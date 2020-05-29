Извиниться перед ЛГБТ-сообществом за его сравнение нетрадиционной семьи с насильниками и название их одной из угроз суррогатного материнства. С таким требованием Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к детскому омбудсмену при президенте Николаю Кулебе.

"28.05.2020 Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой на личной странице в социальной сети Facebook обнародовано сообщение, в котором он фактически сравнивает ЛГБТ-семью с насильниками и называет их одной из угроз суррогатного материнства.

Указанное высказывание в отношении представителей ЛГБТ-сообщества является проявлением языка вражды, ведь способствует усилению предвзятого отношения к указанной категории граждан и нарушает их право на уважение чести и достоинства", - говорится в сообщении Омбудсмена на официальной странице в Facebook. Денисова требует от Кулебы публичных извинений перед людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.

28 мая Николай Кулеба разместил на своей Facebook-странице свои размышления о рисках суррогатного материнства. В частности детский омбудсмен написал:

"Коммерческое суррогатное материнство направлено на удовлетворение интересов клиента, по сути покупает дорогой товар - ребенка... Есть случаи, когда семьи - фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники... Ведь по сути это - эксплуатация женщины. Рабство, на которое она соглашается из-за бедности. И никогда бы не согласилась, если бы не заработок".

В пятницу, 29 мая, Кулеба обновил свой пост, разъясняя людям, которые пришли к нему на страницу с претензиями, возможные риски суррогатного материнства.

"В соответствии с законодательством Украины, воспользоваться услугами суррогатного материнства в Украине могут супруги. Согласно Семейному Кодексу Украины - это мужчина и женщина, брак которых зарегистрирован в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. И поэтому те лица, которые не имеют соответствующего свидетельства, идут на обман, чтобы получить ребенка. Они создают фиктивные браки, подделывают документы, идут на другие "схемы", чтобы получить ребенка незаконным способом", - оправдывается детский омбудсмен.

В качестве доказательства манипуляций и злоупотребления на теме суррогатного материнства Кулеба выложил один из договоров, который подписывает такая мама, а по сути - "инкубатор". Извинений перед ЛБГТ-сообществом Николай Кулеба так и не принес.

Как сообщали "Подробности" ранее, Украина стала Меккой суррогатного материнства для иностранцев. И писали сколько стоит в нашей стране такая услуга.