Нарушение ПДД: когда водителям ждать "письма счастья" [ Редактировать ]
С 1 июня в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации начнут фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах, а нарушители будут привлекаться к ответственности при помощи "писем счастья"-постановления в бумажном виде о нарушении ПДД. Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Как сообщал ранее на брифинге, посвященном запуску работы системы фото и видеофиксации, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, в Киеве и Киевской области фиксировать нарушения будут 50 камер, они будут ориентированы на выявление нарушителей скоростного режима.
Геращенко также уточнил, что камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.
В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине
Адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве:
- ул. Елены Телиги, 39
- Набережное шоссе
- 4 (напротив) Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
- Улица Братиславская, 18
- Чоколовский бульвар, 24
- Северный мост (в направлении левого берега)
- Северный мост (в направлении правого берега)
- Броварской проспект. (М. Левобережная)
- Броварской проспект / ул. строителей;
- Южный мост (в направлении левого берега)
- Южный мост (в направлении правого берега)
- Проспект Героев Сталинграда, 25
- Проспект Владимира Маяковского, 56
- Проспект Владимира Маяковского, 65
- Дружбы народов бульвар, 27
- Дружбы народов бульвар, 36
- Столичное шоссе, 58
- Харьковская площадь / проспект Бажана.
Штрафы:
за превышение скорости более чем на 20 км / ч - 255 грн;
за превышение скорости более чем на 50 км / ч - 510 грн.
Штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления
Напомним, ранее мы писали как будут работать камеры на дорогах и какие штрафы ожидают украинцев за нарушения правил.
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