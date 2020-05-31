С 1 июня в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации начнут фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах, а нарушители будут привлекаться к ответственности при помощи "писем счастья"-постановления в бумажном виде о нарушении ПДД. Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Как сообщал ранее на брифинге, посвященном запуску работы системы фото и видеофиксации, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, в Киеве и Киевской области фиксировать нарушения будут 50 камер, они будут ориентированы на выявление нарушителей скоростного режима.

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Геращенко также уточнил, что камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине

Адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве:

ул. Елены Телиги, 39

Набережное шоссе

4 (напротив) Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная

Улица Братиславская, 18

Чоколовский бульвар, 24

Северный мост (в направлении левого берега)

Северный мост (в направлении правого берега)

Броварской проспект. (М. Левобережная)

Броварской проспект / ул. строителей;

Южный мост (в направлении левого берега)

Южный мост (в направлении правого берега)

Проспект Героев Сталинграда, 25

Проспект Владимира Маяковского, 56

Проспект Владимира Маяковского, 65

Дружбы народов бульвар, 27

Дружбы народов бульвар, 36

Столичное шоссе, 58

Харьковская площадь / проспект Бажана.

Штрафы:

за превышение скорости более чем на 20 км / ч - 255 грн;

за превышение скорости более чем на 50 км / ч - 510 грн.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления

Напомним, ранее мы писали как будут работать камеры на дорогах и какие штрафы ожидают украинцев за нарушения правил.