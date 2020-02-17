72-летний артист Элтон Джон на концерте в Окленде, Новая Зеландия, экстренно прервал выступление 16 февраля. Он потерял голос и не мог продолжить концерт. Об этом пишет Express.

"Я только что полностью потерял голос. Я не могу петь. Мне нужно идти, извините", - сообщил певец своим поклонникам.

Он сам не смог сойти со сцены, поэтому ему помогли. Джон выглядел разбитым и его глаза были полны слез. Певец поблагодарил всех за поддержку и признался, что очень расстроен этим событием.

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"Я хочу поблагодарить всех, кто присутствовал на сегодняшнем концерте в Окленде. Сегодня мне поставили диагноз атипичная пневмония, но я решил устроить для вас лучшее из возможных шоу. Я играл и пел от сердца, пока мой голос больше не мог петь", - поделился Джон.

Он признался, что глубоко огорчен и попросил прощения.

"Я отдал все, что имел. Большое вам спасибо за вашу исключительную поддержку и всю любовь, которую вы проявили ко мне во время сегодняшнего выступления. Я буду вечно благодарен", - откровенно рассказал он.

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