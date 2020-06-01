Перестрелка в Броварах: задержали еще двоих нарушителей [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июня, полиция задержала 30 участников перестрелки в Броварах, которая произошла 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Ранее сообщалось о 28 задержанных, 20 из которых уже арестованы.
По состоянию на сегодня работники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 25 из них - объявлено о подозрении.
Напомним, 29 мая в Броварах произошла перестрелка. Причиной стало распределение пассажиропотока между местными компаниями.
Ранее мы сообщали, что утром 30 мая суд вынес приговор первому из задержанных участников в перестрелке в Броварах.
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