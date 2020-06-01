Президент Владимир Зеленский сделал заявление о выборах президента в США. Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Telegraph.

Зачем нужно снова втягивать Украину в это? Сейчас мы пользуемся двусторонней поддержкой в ​​США как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Эти записи не являются приоритетом.

Президент отметил важность стратегического партнерства с США и заверил, что "Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, или на избирательный процесс в любой стране".

Он также отрицает возможность своей причастности к утечке записей. Зеленского в данном вопросе больше интересует не сам разговор Порошенко с Байденом, а каким образом могли подслушивать разговора в Администрации президента.

Смотрите, я ничего не знаю о деталях этой договоренности. Было она достигнута, не достигнута, вообще она была. Единственное, что меня интересует, это то, как можно было подслушивать, делать записи в Офисе президента Украины.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп объявил себя победителем праймериз республиканцев, которые проходят в "супервторник", в семи штатах.