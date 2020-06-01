Космический корабль Solar Orbiter Европейского космического агентства (ESA), созданный в сотрудничестве с NASA, скоро встретится с кометой.

Главная миссия аппарата состоит в том, чтобы запечатлеть снимки полюсов Солнца, которые ранее никогда не были видны.

По счастливой случайности на своем пути Solar Orbiter пройдет через ядовитый хвост кометы C/2019 Y4 ATLAS.

Комета C/2019 Y4 (ATLAS), снимок получен с помощью телескопа Хаббла NASA 23 апреля 2020 года

Обнаруженная в декабре прошлого года, эта яркая комета раскололась на куски в апреле 2020 года в процессе, который ученые пока не могут объяснить.

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Уникальность событию придает тот факт, что при учете размеров Солнечной системы подобный маневр можно совершить крайне редко. Фактически, это случалось всего лишь шесть раз за всю историю космических полетов.

Исследователи надеются, что им удастся поймать несколько драгоценных частиц из пылевого хвоста кометы.

Причем способ захвата частиц достаточно интересный. Космический аппарат должен буквально врезаться в пылевой хвост. Столкновение с пылью не повредит корпус, но на таких высоких скоростях они мгновенно испаряются, образуя крошечное облако плазмы, которое может быть обнаружено инструментами зонда.

"Если Solar Orbiter обнаружит присутствие кометы ATLAS, мы узнаем больше о том, как эти объекты взаимодействуют с солнечным ветром, и мы можем проверить, например, согласуются ли наши ожидания относительно поведения пылевого хвоста с нашими теоретическими моделями", - объясняет Герайнт Джонс из Лаборатории космических наук UCL Mullard и главный исследователь будущей миссии ESA Interceptor.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ученые удивили новой гипотезой о формировании Солнца. В то же время NASA собирается перенаправлять астероиды для предотвращения апокалипсиса на Земле.