На Львівщині частина жителів містечок Винники та Брюховичі не хочуть об'єднуватися зі Львовом у спільну територіальну громаду. Люди вийшли на мітинг. Чому вони проти об'єднання? Розкажуть наші кореспонденти.

Львівську ОТГ Кабмін ухвалив 27 травня. У її складі 11 громад і 20 населених пунктів. До цієї ОТГ увійшли ближні міста, зокрема і Винники, які мають свою міськраду. Утім декілька десятків жителів цього міста-супутника - проти такого рішення. Із плакатами вони вийшли на акцію протесту на кільцеву дорогу Львова.

Іван Глущак, житель м. Винники:

Поглинання то не є найкращий вихід з ситуації розумієте, кожна місцевість має свою групу населення свої традиції, свою культуру, і сприйняття трошки інакше ніж у великих містах.

Люди вийшли на перехід, що на виїзді з міста.

Орест Микич, сержант патрульної поліції Львівщини:

Зараз все спокійно все добре, поки що принаймні не порушують.

У Винниках проживає, за офіційними даними, більше як 21 тисяча жителів. Річний бюджет - 150 мільйонів гривень. Люди певні: при об'єднанні їхні гроші відійдуть до Львова.

Михайло, житель м. Винники:

Винники не будуть мати ні свого бюджету, переїдьтеся по винниках, подивіться, скільки зроблено за рахунок винниківського бюджету, меценатів, тепер того всього не буде, ми будемо на колінах стояли перед Садовим.

Жителі Винників вимагають створити окрему територіальну громаду. Без Львова, але з ближніми селами.

Юлія Янчишин, жителька м. Винники:

Ми хочемо мати свій бюджет, ми хочемо знати на що нам розраховувати, бачите як змінилося місто, за останні ці роки.

Формуючи Львівську ОТГ, чиновники порушили процедуру, каже мер Винників. Мовляв, не провели усіх громадських обговорень.

Володимир Квурт, міський голова Винників:

Закон насправді не передбачає якщо ми говоримо про Винники - об'єднання міста з містом тому що воно не дає відповіді, що буде відбуватися після такого об'єднання.

В обласні адміністрації пояснюють: громадські обговорення провели, хоча і зі скандалами. Рішення - не змінять. Бо переконані: меншим містам об'єднання зі Львовом піде на користь.

Степан Куйбіда, в.о. директра департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації:

Винники, Рудно і Брюховичі є в адміністративному підпорядкуванні Львова. Сленгом так називають "матрьошки", і в питанні децентралізації ці матрьошки забрати, але забрати не з тої точки зору не порозривати окремо, а залишити ті право сформульовані органи місцевого самоврядування, які зможуть забезпечити правильне надання жителям того спектру соціальних і адміністративних послуг.

Обласні чиновники запевняють: готові зустрітися з жителями сусідніх міст і обговорити подробиці формування Львівської ОТГ.