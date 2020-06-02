Украине дадут 300 млн евро на энергоэффективность [ Редактировать ]
Во вторник, 2 июня, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заключил с Украиной соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает поддержку проектов по энергоэффективности общественных зданий. Об этом говорится в сообщении Министерства развития громад и территорий.
Фонд предоставит 150 тысяч евро, чтобы поддержать имплементацию этого соглашения.
Ожидается, что в целом проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине будет подкреплен кредитом в 300 млн евро от ЕИБ и грантовыми взносами Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (Фонд Е5Р) и ЕС в дополнение к консультационным услугам.
Проект повысит энергоэффективность тысячи зданий, преимущественно детских садов, больниц и школ. Он поможет предотвратить выбросы более 1 млн тонн двуокиси углерода (CO2). Результатами проекта воспользуются 2,5 млн жителей Украины. Путем включения мер по борьбе с COVID-19 проект улучшит среднесрочную устойчивость общественных зданий, в том числе больниц, к пандемии.
Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский объяснил, что кредит 300 млн будет иметь длительный срок погашения. Он рассчитан для внедрения широкомасштабной термомодернизации зданий общественного сектора.
В частности, термомодернизацию будут осуществлять путем установления современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизации систем отопления, вентиляции и освещения и тому подобное.
Ранее Зеленский заявил, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае.
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