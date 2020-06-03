Во Львове во время движения провалилась маршрутка с пассажирами. Инцидент произошел в среду, 3 июня, на улице Тракт Глинянский (Шевченковский район города).

Об этом сообщил на странице "Варта 1" в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает svidok.online.

"03.06.2020 в 12:20 на ул. Тракт Глинянский маршрутка провалилась на дороге. Осложнения в движении", - написал Зинкевич. Он также обнародовал фото с места происшествия.

На фото - автобус, который курсирует по маршруту №19.

Пострадал ли кто-то во время происшествия - неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Киеве грузовик провалился под асфальт.