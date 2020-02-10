В центре Киева обнаженный мужчина провалился в сливную яму [ Редактировать ]
В понедельник, 10 февраля, в центре Киева мужчина провалился в сливную яму. Спасатели достали его обнаженного и в неадекватном состоянии. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"На Лыбидской какого-то странного мужчину (под какими-то странными препаратами) получили прямо из сливной ямы. Как он туда попал и почему оказался без одежды неизвестно, но самостоятельно выбраться уже не смог. Спасатели # ДСНС быстро получили и повезли отогревать этого парня, потому что "скорая" долго ехала", - написали в сети.
Мы сообщали, что в Киеве, на улице Антоновича 176 у ТРЦ "Океан Плаза" прорвало теплотрассу. В связи с этим затопило торговый центр "Оушен плаза".
Ранее мы писали о том, что в Киеве вместо ЦУМа появился "Цьом". Замена вывески является акцией ко Дню святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Жителям и гостям Киева такое нововведение пришлось по душе.
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