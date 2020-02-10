В понедельник, 10 февраля, в центре Киева мужчина провалился в сливную яму. Спасатели достали его обнаженного и в неадекватном состоянии. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Читайте также В Австралии экстренно эвакуируют людей

"На Лыбидской какого-то странного мужчину (под какими-то странными препаратами) получили прямо из сливной ямы. Как он туда попал и почему оказался без одежды неизвестно, но самостоятельно выбраться уже не смог. Спасатели # ДСНС быстро получили и повезли отогревать этого парня, потому что "скорая" долго ехала", - написали в сети.

Мы сообщали, что в Киеве, на улице Антоновича 176 у ТРЦ "Океан Плаза" прорвало теплотрассу. В связи с этим затопило торговый центр "Оушен плаза".

Ранее мы писали о том, что в Киеве вместо ЦУМа появился "Цьом". Замена вывески является акцией ко Дню святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Жителям и гостям Киева такое нововведение пришлось по душе.