Вадим Рабинович хочет знать, как власть борется с нацистами [ Редактировать ]
Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович направил на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля депутатское обращение.
Парламентарий требует от главы правительства предоставить ему информацию о количестве снесенных (демонтированных) памятников (памятных знаков, надписей и т.д.), посвященных событиям, связанным с деятельностью 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА), со дня вступления в силу Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
В своем депутатском запросе Вадим Рабинович требует от Дениса Шмыгаля предоставить ему информацию и о количестве снесенных (демонтированных) памятников (памятных знаков, надписей и т.п.) с символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима со дня вступления в силу Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
Кроме того, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" требует от премьер-министра предоставить ему информацию о запланированных правительством Украины мероприятиях (программах) на 2020 год по реализации Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" в части осуждения национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима в Украине и запрета пропаганды его символики.
Текст депутатского обращения Вадима Рабиновича публикуем без сокращений и правок:
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