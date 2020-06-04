Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович направил на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля депутатское обращение.

Парламентарий требует от главы правительства предоставить ему информацию о количестве снесенных (демонтированных) памятников (памятных знаков, надписей и т.д.), посвященных событиям, связанным с деятельностью 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА), со дня вступления в силу Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

В своем депутатском запросе Вадим Рабинович требует от Дениса Шмыгаля предоставить ему информацию и о количестве снесенных (демонтированных) памятников (памятных знаков, надписей и т.п.) с символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима со дня вступления в силу Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Кроме того, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" требует от премьер-министра предоставить ему информацию о запланированных правительством Украины мероприятиях (программах) на 2020 год по реализации Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" в части осуждения национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима в Украине и запрета пропаганды его символики.

Текст депутатского обращения Вадима Рабиновича публикуем без сокращений и правок: