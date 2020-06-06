Неделя моды в Стокгольме пройдет в новом формате [ Редактировать ]
Шведский модный совет анонсировал запуск онлайн-платформы, которая станет аналогом Недели моды в Стокгольме. Об этом пишет Vogue.
Несмотря на то, что в Швеции не было всеобщего карантина, модные показы сезона весна-осень 2020 года отменили по экологическим соображениям, хотя и финансовая составляющая определенно играла не последнюю роль. Теперь же Шведский модный совет сообщил, что стокгольмская неделя моды, которая состоится с 26 по 28 августа, пройдет в новом формате.
В отличие от шоу-системы, ориентированной на медиа и покупателей, эта платформа предназначена для активного взаимодействия с потребителями.
Отмечается, что хотя многие презентации будут записаны заранее, в центральной студии будут проходить живые мероприятия, в том числе интервью с дизайнерами и различные дискуссии о сознательной моде.
"Теперь пришло время смотреть в будущее. Теперь пришло время снова продвигать шведскую моду, и я думаю, что у нас уникальная позиция. Благодаря чистому современному дизайну, долговечности и дополнительным ценностям шведская мода действительно имеет то, что нужно в постпандемическом мире", – отметила главный секретарь модного совета Катарина Мидби.
Ранее сообщалось, что в Париже отменили Неделю высокой и мужской моды.
Также мы писали о том, что дизайнеры Вьетнама превратили защитные маски на модный аксессуар.
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