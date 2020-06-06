Пенсійний фонд цього року може недоотримати понад 17 мільярдів гривень, через зменшення кількості податків, зокрема, і єдиного соціального внеску.

"Мінсоцполітики" пропонує закрити фінансову дірку в пенсійному фонді грошима з фонду боротьби з корона вірусом, - про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Він вважає, що це неправильно, адже може призвести до підвищення податків для громадян.

Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України: