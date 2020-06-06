Сергій Каплін закликає послабити податкове навантаження на українців [ Редактировать ]
Пенсійний фонд цього року може недоотримати понад 17 мільярдів гривень, через зменшення кількості податків, зокрема, і єдиного соціального внеску.
"Мінсоцполітики" пропонує закрити фінансову дірку в пенсійному фонді грошима з фонду боротьби з корона вірусом, - про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Він вважає, що це неправильно, адже може призвести до підвищення податків для громадян.
Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України:
Просто дотувати з бюджету, збільшуючи податкове навантаження на громадян - не можна. ЄСВ податок з доходів фізосіб і інші податки повинні набути прогресивного змісту: чим більше заробляє людина - тим більше вона повинна платити. Бідні - менше, багаті - більші. Нарешті, багаті повинні почати платити податки як у Європі.
по теме
Доплата за малечу: як отримати державну допомогу на дітей
Вижити під час пандемії - скільки грошей обіцяє держава підприємцям з дітьми у разі зупинки бізнесу, та чи реально отримати кошти?
Після карантину в Італії подорожчала кава
Італійці, що збідніли за час обмежень, активно пишуть заяви до тамтешньої асоціації захисту прав споживачів
Десятки мільйонів американців втратили роботу через коронавірус
Лише за останній тиждень по допомогу з безробіття звернулися понад два мільйони людей
Миколаївський центр лікування інфекційних хвороб отримав від благодійників медичне обладнання та засоби індивідуального захисту лікарів
Медикам Миколаївського обласного Центру інфекційних хвороб передають те, що зараз найнеобхідніше для ефективної роботи в умовах пандемії. Представники Group DF, - часті гості в лікарні, яка приймає на себе головний удар у боротьбі з коронавірусом на Миколаївщині
За межею бідності: Світовий банк оприлюднив наслідки епідемії COVID-19
Мільйонам людей доведеться виживати менше ніж на 2 долари в день