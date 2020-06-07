В Киевской области полиция задержала мужчину с 30 килограммами ртути. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Продавца опасного токсичного металла правоохранители задержали в ходе спецоперации, когда проводили "оперативную закупку". Стоимость изъятой ртути (почти 30 кг) по ценам "черного рынка" составляет более 45 тыс. грн.

Во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили марихуану. Все изъятые вещества были на экспертизу, а автомобиль, на котором мужчина перевозил ртуть, был помещен на площадку временного содержания.

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 321 Уголовного кодекса Украины - "Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что полиция задержала иностранца, который пытался вывезти из Украины 8 кг ртути.