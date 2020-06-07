На Троицу в Киеве наблюдали редкое атмосферное явление - "нимб" вокруг Солнца (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на праздник Троицы во время Божественных литургий, на небе было замечено редкое атмосферное явление - солнечное гало. Как сообщает Центр информации УПЦ, радуга вокруг солнца была замечена в Киево-Печерской лавре во время проповеди Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия.
Солнечный "нимб" был зафиксирован на официальной странице Центра информации УПЦ в Facebook во время прямой трансляции. В тот момент, когда Митрополит Онуфрий говорил о солнце, камера была поднята вверх и в объектив попало большое солнечное гало.
Радугу вокруг солнца можно видеть на 28 мин 14 сек - 28 мин 20 сек первой части трансляции Божественной литургии.
Камера была обращена на солнце во время слов Блаженнейшего о нем.
"Солнце представляет собою огненный шар, это раскаленная огненная масса, из которой исходят лучи, которые несут собою тепло, согревающее землю. Солнечный круг - это образ Бога-Отца. Лучи Солнца - это образ Бога-Сына. А то тепло, которое несут за собою лучи - это образ Святого Духа, который выходит из Отца и через Сына спускается на все творение", - сказал Митрополит Онуфрий.
Также похожее небесное свечение во время праздничной Литургии наблюдали и в Свято-Троицком Ионинском монастыре столицы. Фотографиями удивительного явления поделился наместник монастыря митрополит Иона на своей странице в Facebook.
"В престольный праздник нашего монастыря нам было послано небесное утешение. Во время литургии прихожане наблюдали в безоблачном небе радугу над храмом", - написал он.
Солнечное гало (от др.-греч. "круг, диск") - редкое атмосферное явление, оптический феномен, светящийся радужный "нимб", который проявляется вторичным свечением вокруг источника света.
Ранее сообщалось, что Митрополит Онуфрий в день рождения Церкви напомнил о главной задаче каждого человека.
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