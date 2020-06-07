Сергей Стерненко сделал резонансное заявление: подробности [ Редактировать ]
Активист и бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве человека заявил, что его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины для вручения подозрения. Его вызывают на 9 июня на 10:00. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
фото: facebook
Мне подготовили сообщение о подозрении за самозащиту. Уже официально. Об этом свидетельствует новый вызов в СБУ, который я сегодня получил. В вызове указано, что меня как свидетеля вызывают для вручения уведомления о подозрении 9 июня в 10:00
Стерненко также заявил, что не сможет прийти именно 9 июня, так как не успеет подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников.
Следователю я уже направил ответ, что не могу появиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня. За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников.
Он также отметил, что сможет прийти в любую другую дату, сделав акцент на том, что он имеет реализовать свое право на защиту.
Если им нужно, чтобы я появился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог должным образом реализовать свое право на защиту.
Стоит отметить, что 14 мая Стерненко заявил, что ему пришел вызов с требованием явиться утром 18 мая в СБУ. По информации активиста, СБУ вызвала его для вручения подозрения. Но в ведомстве тогда заверили, что Стерненко не планируют вручать подозрение в деле о нападении на него же в 2018 году.
Напомним, ранее в СБУ Стерненко признали потерпевшим.
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