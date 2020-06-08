Возле села Скребеличи в Житомирской области случилось ужасное ДТП, в результате которого погибли люди.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, ДТП унесло жизни водителя и пассажиров, среди которых маленький ребенок.

Предварительно, водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos, среди них - малолетний ребенок.

Отмечается, что водитель второго авто отделался тяжелые телесные повреждения и доставлен в больницу.

Фото: Нацполиция

Читайте также, в Мелитополе автомобиль не разъехался с поездом на переезде. В результате ДТП погиб водитель транспортного средства.