На Житомирщине произошло чудовищное ДТП [ Редактировать ]
Возле села Скребеличи в Житомирской области случилось ужасное ДТП, в результате которого погибли люди.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, ДТП унесло жизни водителя и пассажиров, среди которых маленький ребенок.
Предварительно, водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos, среди них - малолетний ребенок.
Отмечается, что водитель второго авто отделался тяжелые телесные повреждения и доставлен в больницу.
Фото: Нацполиция
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