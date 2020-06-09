Контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі поновлять роботу від завтра. На цьому етапі послаблення карантину пройти лінію розмежування без самоізоляції зможуть лише абітурієнти та особи, які їх супроводжують - повідомили в Держприкордонслужбі.

Решта громадян мають пред'явити активований додаток "Дій вдома" або ж піти на обсервацію. Спеціальний наказ про відкриття КПВВ ще має оприлюднити командувач Об'єднаних Сил.