Контрольно-пропускні пункти на Донбасі поновлюють роботу [ Редактировать ]
Контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі поновлять роботу від завтра. На цьому етапі послаблення карантину пройти лінію розмежування без самоізоляції зможуть лише абітурієнти та особи, які їх супроводжують - повідомили в Держприкордонслужбі.
Решта громадян мають пред'явити активований додаток "Дій вдома" або ж піти на обсервацію. Спеціальний наказ про відкриття КПВВ ще має оприлюднити командувач Об'єднаних Сил.
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