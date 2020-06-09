Какие продукты категорически нельзя есть на ночь [ Редактировать ]
Правильный ужин - залог хорошего, здорового сна. Он дает организму восстановиться, выработать все необходимые гормоны и подготовиться к следующему дню. Эксперты назвали продукты, которые не стоит употреблять перед сном, пишет newsyou.info.
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Эксперт не рекомендует есть на ночь:
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1. Все сахаросодержащие продукты - физиологически углеводы вечером организму не нужны, хотя и кажется, что спится после сладенького крепче.
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На самом деле в это время внутри вас будет идти активный процесс жироотложения, и все простые углеводы, не использованные до сна, окажутся в жировом депо.
2. Мясные продукты. Речь идет о красном мясе - свинина, говядина, баранина. Весь этот белок загрузит пищеварительную систему на 5-6 часов активной работы. Сюда же я отношу и фарши, особенно покупные, так как они всегда содержат высокий процент жира.
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Отдавайте предпочтение белому мясу птицы, белой рыбе, морепродуктам. Они легко и быстро усвоятся, дадут все необходимые питательные вещества.
3. Твердые сорта сыров, так как содержат высокий процент жира. Это тяжелый продукт, который дает повышенную нагрузку на печень. Ведь для эмульгирования и расщепления жиров необходима желчь. И получается, что ваш организм вместо восстановления будет всю ночь переваривать жиры.
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Также в сырах содержится вещество тирамин, которое является сосудосуживающим, повышает артериальное давление, возбуждает нервную систему.
4. Соевый соус. Главный его недостаток - соль. Если не хотите вместо сна, мучаясь жаждой, бегать в туалет, а утром проснуться с воздушным шариком вместо лица, то исключите этот продукт из меню ужина.
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5. Ну, и замыкает пятерку продуктов "только не на ужин" алкоголь. Он дает мнимое ощущение расслабления и сонливости, но на самом деле перевозбуждает нервную систему. Это, естественно, лишает вас возможности отдохнуть и выспаться.
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