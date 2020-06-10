С 10 июня с территории Украины изменится порядок выезда. Об этом заявили в пограничной полиции Словакии. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

На территорию Словакии с сегодняшнего дня позволяют пропуск лиц с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории и тех, кому была выдана справка от компетентного министерства, если на въезде они предъявят отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или переведенный на один из этих языков.

Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов. Отменяется обязательная обсервация для указанной категории лиц и соблюдение действий с мобильным приложением "Smart karanténa" ("Умный карантин").

В то же время такие лица должны соблюдать изоляцию дома и в течение 5 дней от приезда пройти лабораторный анализ на заболевание COVID-19.

Транзитный проезд через территорию Словакии разрешается при соблюдении следующих условий:

транзит граждан государств Евросоюза и их семей при возвращении в страну ЕС, гражданами которой они являются. Указанные лица должны проехать территорию Словакии без остановки не более, чем за 8:00 от въезда, учитывая необходимое дозаправки горючим;

транзит граждан третьих стран в государства Евросоюза, в которой они имеют постоянный или временный вид на жительство. При въезде на территорию Словакии они должны предъявить отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19. Такие лица должны проехать территорию страны без остановки не более чем за 8 часов после въезда, учитывая необходимость дозаправки топливом.

На данный момент на границе со Словакией функционируют пункты пропуска:

"Ужгород - Вишне Немецке" (для автомобильного сообщения);

"Малый Березный - Убля" (для автомобильного и пешеходного сообщения);

"Малые Селменцы - Вельке Слеменце" (для пешеходного сообщения).

Напомним, в Словакии с 21 апреля началось смягчение карантинных мер в связи с коронавирусом.