На границе со Словакией изменили правила въезда [ Редактировать ]
С 10 июня с территории Украины изменится порядок выезда. Об этом заявили в пограничной полиции Словакии. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
На территорию Словакии с сегодняшнего дня позволяют пропуск лиц с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории и тех, кому была выдана справка от компетентного министерства, если на въезде они предъявят отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или переведенный на один из этих языков.
Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов. Отменяется обязательная обсервация для указанной категории лиц и соблюдение действий с мобильным приложением "Smart karanténa" ("Умный карантин").
В то же время такие лица должны соблюдать изоляцию дома и в течение 5 дней от приезда пройти лабораторный анализ на заболевание COVID-19.
Транзитный проезд через территорию Словакии разрешается при соблюдении следующих условий:
- транзит граждан государств Евросоюза и их семей при возвращении в страну ЕС, гражданами которой они являются. Указанные лица должны проехать территорию Словакии без остановки не более, чем за 8:00 от въезда, учитывая необходимое дозаправки горючим;
- транзит граждан третьих стран в государства Евросоюза, в которой они имеют постоянный или временный вид на жительство. При въезде на территорию Словакии они должны предъявить отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19. Такие лица должны проехать территорию страны без остановки не более чем за 8 часов после въезда, учитывая необходимость дозаправки топливом.
На данный момент на границе со Словакией функционируют пункты пропуска:
- "Ужгород - Вишне Немецке" (для автомобильного сообщения);
- "Малый Березный - Убля" (для автомобильного и пешеходного сообщения);
- "Малые Селменцы - Вельке Слеменце" (для пешеходного сообщения).
Напомним, в Словакии с 21 апреля началось смягчение карантинных мер в связи с коронавирусом.
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