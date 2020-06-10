Когда экипаж Crew Dragon вернется на Землю: в NASA сделали заявление [ Редактировать ]
Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, которые успешно добрались на Международную космическую станцию на коммерческом пилотируемом космическом аппарате Crew Dragon, могут вернуться на Землю в августе.
Об этом заявил исполняющий обязанности помощника руководителя Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Кен Бауэрсокс, передает Spaceflight Now.
По словам Бауэрсокс, точная дата возвращения Crew Dragon на Землю будет зависеть от нескольких факторов. Это, в частности, состояние корабля, успешность выполнения работ астронавтами на МКС, а также погодные условия в планируемых местах их приземления - Атлантическом океане и Мексиканском заливе.
Представитель NASA также сообщил, что сейчас космическая миссия в составе Бенкена и Херли продвигается по плану, а астронавты чувствуют себя хорошо.
Напомним, Crew Dragon, сконструированный компанией SpaceX Илона Маска, стартовал 30 мая в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9.
Корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС 31 мая в 17:19.
Ранее мы писали о том, чем занимался экипаж корабля Crew Dragon в первую неделю пребывания на МКС.
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