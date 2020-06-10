Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, которые успешно добрались на Международную космическую станцию на коммерческом пилотируемом космическом аппарате Crew Dragon, могут вернуться на Землю в августе.

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника руководителя Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Кен Бауэрсокс, передает Spaceflight Now.

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По словам Бауэрсокс, точная дата возвращения Crew Dragon на Землю будет зависеть от нескольких факторов. Это, в частности, состояние корабля, успешность выполнения работ астронавтами на МКС, а также погодные условия в планируемых местах их приземления - Атлантическом океане и Мексиканском заливе.

Представитель NASA также сообщил, что сейчас космическая миссия в составе Бенкена и Херли продвигается по плану, а астронавты чувствуют себя хорошо.

Напомним, Crew Dragon, сконструированный компанией SpaceX Илона Маска, стартовал 30 мая в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС 31 мая в 17:19.

Ранее мы писали о том, чем занимался экипаж корабля Crew Dragon в первую неделю пребывания на МКС.