Краще готуватися до майбутніх пандемій закликали європейські лідери, у тому числі канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Емануель Макрон. Звернення виклали у листі до президентки Євросоюзу Урсули фон дер Ляйєн.

Європа виявилася не готовою до пандемії коронавірусу, - зазначається у документі. Тому потрібен підхід для усього ЄС - перш за все, на випадок "другої хвилі". Зокрема, європейські лідери пропонують створити постійний запас захисних засобів та ліків, механізм виробництва товарів першої необхідності, а також розвивати науку для розробки вакцин.

Раніше лідери ЄС оголосили про збір коштів на розробку вакцини, кілька членів ЄС уже пожертвували на це по кількасот мільйонів євро.