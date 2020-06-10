Лідери ЄС наполягають на підготовці до майбутніх вірусних загроз [ Редактировать ]
Краще готуватися до майбутніх пандемій закликали європейські лідери, у тому числі канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Емануель Макрон. Звернення виклали у листі до президентки Євросоюзу Урсули фон дер Ляйєн.
Європа виявилася не готовою до пандемії коронавірусу, - зазначається у документі. Тому потрібен підхід для усього ЄС - перш за все, на випадок "другої хвилі". Зокрема, європейські лідери пропонують створити постійний запас захисних засобів та ліків, механізм виробництва товарів першої необхідності, а також розвивати науку для розробки вакцин.
Раніше лідери ЄС оголосили про збір коштів на розробку вакцини, кілька членів ЄС уже пожертвували на це по кількасот мільйонів євро.
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