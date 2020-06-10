Клубника обладает множеством полезных свойств. В частности, эта ягода прекрасно помогает сохранить ясность ума. Это доказали ученые лаборатории клеточной микробиологии им. Салка в Ла-Хойе (штат Калифорния США), передает newsyou.info.

Ученые отметили, что клубника содержит физетин - вещество, способное бороться с потерей памяти при развивающейся болезни Альцгеймера.

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В ходе экспериментов также выяснилось, что именно клубника замедляет процесс старения на клеточном уровне.

Кроме того, в клубнике содержатся вещества антоцианы - класс флавоноидов, благотворно действующих на сердечную мышцу. Регулярное употребление этих ягод более чем на 30 процентов снижает риск развития сердечного приступа у женщин.

А еще в клубнике содержится пектин, способствующий пищеварению и помогающий в борьбе с плохим холестерином. Фолиевая кислота и железо, кальций и фосфор, марганец и калий, которыми также богата клубника. не дадут пасть духом, придадут бодрости, укрепят иммунную систему. Конкретно калию, содержащемуся в этих ягодах, гипертоники обязаны снижением давления.

Клубника не противопоказана даже диабетикам, так как в ней очень низкое содержание сахара. Американские кинозвезды, кстати, частенько практикуют клубничную диету. Благодаря содержащимся в клубнике витаминам С, В и РР эта ягода укрепляет иммунную, нервную и сосудистую системы. Обладая мочегонным эффектом, она снижает отечность. Также клубника полезна при очищении кишечника.

Незаменима клубника и для зрения. Только одна порция ягод содержит более 50 мг витамина С, что соответствует половине ежедневной нормы для человека. Если съедать ежедневно даже половинную норму, это предотвратит помутнение хрусталика и впоследствии избавит от слепоты.

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