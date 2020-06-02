Австралийские астрономы обнаружили источники загадочных радиосигналов, известных как быстрые радиовсплески (FRB). Некоторые специалисты предполагают, что их могут посылать инопланетные цивилизации, однако большинство ученых придерживаются гипотез об их естественном происхождении, пишет golos.ua.

Исследователи провели наблюдения за четырьмя радиовсплесками с помощью радиоинтерферометра ASKAP, расположенного на западе Австралии. Оказалось, что все источники вспышек находятся в массивных галактиках, удаленных на 1-5 миллиардов световых лет от Земли.

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Исследователи считают маловероятным, что FRB возникают благодаря молодым магнитарам. Однако модели с обычными магнитарами и слиянием компактных объектов, например, черных дыр и нейтронных звезд, остаются правдоподобными.

Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии - такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Многие исследователи предполагают, что у этого явления естественные причины, например, столкновение нейтронных звезд, активные черные дыры или магнитары.

Ранее мы писали о том, что телескоп снял необычное явление.

Также сообщалось, что ученые зафиксировали звучание планеты из космоса.