Німеччина скасовує обмеження на в'їзд сезонних працівників [ Редактировать ]
"Ласкаво просимо збирати врожай". Німеччина скасовує обмеження на в'їзд сезонних працівників. Поки що, з країн ЄС. Як їх захищатимуть від вірусу? І коли нарешті Німеччина та інші країни ЄС відкриють кордони для туристів - не з Євросоюзу? Тетяна Логунова розкаже.
Рішення пустити в Німеччину іноземних працівників, фермер Алоіз Відманн чекав від початку карантину. На його полях - псується хміль, який герр Відманн вирощує на замовлення місцевих броварень. Зазвичай, за рослинами доглядали сезонні робітники зі Східної Європи. Та цьогоріч - в країну пустили не всіх. Уряд заявив, що готовий прийняти максимум 80 тисяч заробітчан. Для порівняння, раніше на роботу до Німеччини щоліта приїздили 300 тисяч працівників.
Алоіз Відманн, фермер:
Зараз у мене є лише третина необхідних робітників. Коли хміль почне рости, цих ресурсів не вистачить. Якщо люди не приїдуть, я не впораюсь.
Та врожай пана Відманна та інших німецьких фермерів буде врятовано. Бо вже з наступного понеділка обмеження скасують. І на літні роботи зможуть приїхати усі охочі з країн Євросоюзу.
Юлія Кльокнер, міністр сільського господарства Німеччини:
Наші фермери дуже залежать від іноземних працівників. Допомога потрібна як під час збору врожаю, так і в період посівної. Тому я запропонувала уряду cкасувати обмеження для сезонних працівників.
За безпеку і здоров'я найманих робітників відповідатимуть фермери. Вони мають розбити їх на невеликі групи. Між собою ці групи не повинні контактувати. Люди, які разом житимуть - будуть і разом працювати.
Також Німеччина планує з наступного тижня повністю скасувати прикордонний контроль із сусідніми державами. І дозволить своїм громадянам подорожувати Євросоюзом. А ще у Велику Британію, Ісландію, Норвегію та Щвейцарію.
А от в решту країн німцям не радять їздити щонайменше до кінця літа. У цьому списку 160 держав. Серед них і Україна. А все тому, що так звані треті країни можуть без попередження запровадити нові карантинні обмеження. І Німеччині доведеться знову рятувати туристів, які застрягли за кордоном.
Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:
Застереження щодо поїздок - це не заборона, а їх зняття - це аж ніяк не запрошення до подорожі. Знімаючи застереження, приміром, на поїздки до Великої Британії, ми все одно не радимо туди летіти без нагальної потреби.
Коли ж ЄС відкриє свої зовнішні кордони для українських туристів та громадян інших країн, які не входять до Євросоюзу, невідомо. Цей процес стартує 1 липня, але буде поетапним. Обмеження зніматимуть з огляду на епідемічну ситуацію в тій чи іншій країні.
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