Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відбув до Франції [ Редактировать ]
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відбув до Франції. Для переговорів із зовнішньополітичним радником президента країни Еммануелем Бонном, який представляє Францію на переговорах радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату.
Візит одноденний. Делегація знову велика, як було нещодавно під час схожої поїздки в Берлін. Очолює її Олексій Резніков - віцепрем'єр та міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
До речі, він же де-факто - керівник делегації України в Тристоронній контактній групі в Мінську. Схоже, це чергова спроба влади активізувати переговорний процес щодо війни на Донбасі.
по теме
Ермак обсудил в Париже подготовку визита Макрона в Украину
Глава Офиса президента также подробно рассказал об усилиях Украины "по интенсификации Минского процесса", в частности о перезагрузке украинской делегации и повышении ее статуса
Ермак с министрами улетел в Париж обсуждать нормандский формат
Украинская делегация отправилась на переговоры во Францию для переговоров в рамках Нормандского формата
Делегация Украины встретилась с российской стороной в ТКГ
Делегация Украины во время рабочего визита в столицу Беларуси встретилась с российской стороной Трехсторонней контактной группы
Зеленский сменил посла во Франции
В четверг, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура
"Что это за пионер-лагерь?": Зеленский объяснил отставку Гончарука
Решение об отставке Гончарука вызрело, когда "доверие общества к премьеру было подорвано, и у депутатов был миллион вопросов к нему"