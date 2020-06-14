"За это можно все отдать": Алла Пугачева растрогала поклонников чувственным видео [ Редактировать ]
Примадонна Алла Пугачева растрогала сеть видео с подросшей дочерью Лизой. Видеоролик с девочкой Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram.
На видео Лиза бегает среди цветов и очень удивляется, что некоторые растения выше нее.
фото: instagram
Алла Пугачева трогательно подписала видео фразой одной прекрасной фразой, пропитанной любовь и нежностью к своим детям.
"За это можно все отдать...так выглядит счастье", - подписала видео Пугачева.
За это можно все отдать...#таквыглядитсчастье🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
Напомним, ранее Алла Пугачева удивила фанатов сменой имиджа.
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