Известная певица ONUKA, настоящее имя которой Наталия Жижченко, показала новорожденного сына.

Соответствующими фото она поделилась на своей странице в Instagram.

На снимке ребенок лежит в кровати, а Наталия держит в своих ладонях его ступни.

Фото: instagram

Филатов также снялся с новорожденным сыном. Мужчина осторожно держит голову ребенка в ладонях. А на одном фото дотрагивается своим носом к носику сына.

Фото: instagram

Фото: instagram

Напомним, ранее 47-летний Фоззи стал отцом двойняшек. Жена подарила артисту сразу двойное счастье - мальчика и девочку.

Читайте также, 70-летний Голливудский актер Ричард Гир стал папой в третий раз.

Как мы сообщали ранее, Ольга Сумская снова стала бабушкой. Ее старшая дочь Антонина родила уже второго ребенка.