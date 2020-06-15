ONUKA впервые показала сына [ Редактировать ]
Известная певица ONUKA, настоящее имя которой Наталия Жижченко, показала новорожденного сына.
Соответствующими фото она поделилась на своей странице в Instagram.
На снимке ребенок лежит в кровати, а Наталия держит в своих ладонях его ступни.
Фото: instagram
Филатов также снялся с новорожденным сыном. Мужчина осторожно держит голову ребенка в ладонях. А на одном фото дотрагивается своим носом к носику сына.
Фото: instagram
Фото: instagram
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