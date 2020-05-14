Певица ONUKA впервые стала мамой: родители назвали пол и имя малыша [ Редактировать ]
Ната Жижченко - лидер украинской группы ONUKA и ее муж, музыкант и продюсер Евгений Филатов впервые стали родителями. О счастливом событии новоиспеченная мама сообщила лично на странице в Instagram.
"Сегодня нас уже четверо"- подписала трогательный черно-белый снимок певица.
На фото Ната позирует со своим мужем и их питомцем. По достаточно округлившемуся животику певицы видно, что фото, скорее всего, совсем новое.
ONUKA и Евгений Филатов/Фото: instagram
Коллеги, друзья и просто фанаты артистки просто мгновенно засыпали ее и мужа поздравлениями. Пожелав новоиспеченным родителям и малышу всего наилучшего.
вот это новость, поздравляю вас!, это просто космическая новость! будьте счастливы!
Муж певицы - лидер группы "The Maneken" Евгений Филатов, в комментариях поблагодарил любимую за сына. И на своей странице в Insagram поделился трогательным фото с новорожденным сыном, назвав его имя :"Филатов Александр Евгеньевич"
Евгений Филатов/Фото: instagram
Напомним, ранее 47-летний Фоззи стал отцом двойняшек. Жена подарила артисту сразу двойное счастье - мальчика и девочку.
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