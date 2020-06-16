На Сході минулої доби зафіксовано один обстріл з боку російських окупантів. Із протитанкових ракетних комплексів противник атакував позиції українських військових неподалік Новоселівки Другої.

Бійці дали відсіч ворогу. Втрат серед армійців - немає. Репортаж із передової Ігоря Левенка.

Свіжі вирви, посічені дерева, скрізь сліди від осколків. Гаряча Світлодарська дуга. Нині тут епіцентр протистояння.

Щоденні обстріли з важкої зброї. Зранку ворог вдарив по цій позиції з великокаліберних мінометів.

І ось таких вирв тут можна нарахувати зо півтора десятка. Втім наші солдати не нарікають. Кажуть війна є війна. Ворог порушує усі домовленості, втім на кожен ось такий постріл піхотинці дають відповідь. Таку що в окупантів нерідко трапляється навіть паніка.

Іван, військовослужбовець збройних сил України:

Противник несе дуже великі втрати, противник деморалізований, а це є головний аспект, коли солдат деморалізований він не піде ані в атаку і не буде стояти в обороні.

Дані розвідки підтверджують. За минулий тиждень піхотинці королівської бригади знищили щонайменше сімох окупантів. А це найсвіжіше відео. У відповідь на обстріли армійці ювелірно поцілили у ворожий склад боєприпасів. Бойовики вкотре почали поширювати чутки про український наступ.

Чітко дотримуємося всіх інструкцій і наказів, які спускаються до нас від командування. Якщо буде якийсь наказ взяти висоту, то я вам чітко скажу, ця висота буде взята. А поки що противник панікує.

І хлопці кажуть це не бравада. Чимало бійців понюхали пороху ще в гарячі літа на початку війни. Знають від чого залежить життя піхоти. Відсутність наших втрат - це, передусім, вміло споруджені укріплення та грамотна оборона.

До війни Назар працював столяром. Не говіркий. Зате його навички тут на вагу золота. Зробити надійний бліндаж - це до нього.

До вечора противник запросив режиму тиші, втім по обіді його ж сам і порушив. Армійці розійшлися по укріпленням. Піхота знову увімкнула свій злагоджений бойовий механізм.