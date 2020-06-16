Вакцина от африканской чумы, которая разрабатывается и тестируется в Харбинском ветеринарном научно-исследовательском институте в Китае, показала положительные результаты. Об этом сообщает PigProgress.

С апреля по июнь в институте проводились испытания на трех селекционных базах в провинции Хэйлунцзян, провинции Хэнань и Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

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"Первые новости о потенциальной китайской вакцине появились в марте, когда в журнале Science China Life Science была опубликована статья. Она была одобрена для клинических испытаний в том же месяце. В значительной степени китайская вакцина напоминает более ранние исследования, которые проводились в США", - говорится в сообщении.

Сейчас вакцинированные поросята не продемонстрировали никаких побочных эффектов. Однако испытания еще продолжаются. Для окончательного одобрения вакцины необходимо больше данных.

По словам профессора института, действенность вакцины нужно проверять в разных условиях, на разных фермах и тому подобное.

Ранее сообщалось, что США создали вакцину от коронавируса.