Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО [ Редактировать ]
В Кремле заявили о планах "принять меры" после предоставления Украине нового статуса в НАТО. По словам российских властей, это не влияет положительно на безопасность в Европе.
Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии российским журналистам.
На вопрос, как Кремль относится к новому статусу Украины в Альянсе, Песков ответил:
"Безусловно, мы на это обратили внимание. Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Мы вынуждены принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности. Мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах".
По его словам, это "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".
Ранее мы писали, как новый статус Украины влияет на возможное членство в НАТО.
по теме
Саммит ЕС рассмотрит реализацию Минских соглашений
Саммит пройдет при участии всех 27 стран-членов Евросоюза в режиме онлайн-конференции
Украина требует возобновление украинского законодательства на Донбассе
Также делегация настаивает на проведении инвентаризации государственного и частного имущества в "ЛДНР"
Россия заявила о выходе Украины из Минского процесса
Грызлов считает, что Киев решил вести переговоры с людьми, "которых сам и назначил"
В Одессе посреди улицы прогремела стрельба
Полиция квалифицировала происшествие как хулиганство