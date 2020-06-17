Очищается с помощью зарядки: ученые создали уникальную многоразовую маску [ Редактировать ]
Израильские ученые создали многоразовую защитную маску, которая может самоочищаться с помощью тепла, которое возникает при подключении к зарядке телефона. Об этом сообщает Reuters.
"Процесс дезинфекции длится 30 минут. В это время маску носить нельзя", - говориться в сообщении.
Маска имеет такой же USB-порт, как и зарядка мобильного телефона. При подключении к сети она начинает вырабатывать тепло, которое прогревает внутренние волокна до 70 ° C. Ученые утверждают, что такой температуры достаточно для уничтожения вирусов.
Ученые подчеркнули, что во время эпидемии пользуются спросом одноразовые маски, но они экономически и экологически невыгодны.
Исследователи уже подали патент на маску в США и говорят, что она будет стоить на 1 доллар дороже одноразовой маски.
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