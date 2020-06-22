Как ложь влияет на здоровье: ученые удивили открытием [ Редактировать ]
Ученые из Университета Аризоны выяснили, как ложь влияет на здоровье человека. Оказывается, сокрытие правды повышает риск развития болезней сердца, пишет newsyou.info.
Во время исследования эксперты проанализировали две модели регулирования эмоций: поверхностную и глубокую. При первом типе человек демонстрирует свои чувства окружающим, а второй подразумевает сокрытие истинных мыслей.
"В итоге выяснилось, что, произнося ложь, человек испытывает стресс. Если делать это регулярно, повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, которая первая страдает из-за возникновения нервных ситуаций. В результате значительно растет вероятность инфарктов и инсультов", - говорится в сообщении.
То есть, говорить неправду ненужно не только с моральной точки зрения, но и по причине увеличения риска появления проблем со здоровьем.
Ученые утверждают, что, отказавшись от лжи, человек продлит собственную жизнь и защитит сердце от болезней. Естественно, обман – это не единственный фактор, влияющий на сосудистую систему. Поэтому отказ лжи на 100% не защитит от инсульта или инфаркта, но поможет снизить риск развития болезней сердца.
Отмечается, что при появлении повышенного давления, неприятных ощущений в области головы, отечности, одышке и рвоте необходимо обратиться к врачу. Перечисленные признаки относят к первым симптомам болезней сердца.
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