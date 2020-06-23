"Будто пчелы покусали": внешность Седоковой жестоко раскритиковали [ Редактировать ]
Фанаты жестоко раскритиковали новое фото украинской певицы, экс-участницы группы "Виа-Гра", Анны Седоковой. Соответствующий снимок она показала на своей странице в Instagram.
В кадре звезда позирует в розовом платье с ярко-желтым принтом. Внешний вид Анны сразу же раскритиковали.
"Сколько уколов, раньше такая милая была!", "Ее пчелы покусали?", "Что с лицом? Хорошо когда во всем есть чувство меры!", - комментируют снимок фанаты.
Ранее мы писали о том, что Анна Седокова шокировала признанием о бывшем супруге. Читайте также, певица Лолита шокировала жутким поступком в сети.
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