Экс-президента приговорили к 11 годам тюрьмы [ Редактировать ]
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Об этом сообщает 24.kg.
Прокуроры просили для Атамбаева 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, но суд решил дать ему меньший срок. Сам бывший президент отказался выступать в суде с последним словом.
Дело о незаконном освобождении чеченского криминального авторитета Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года, в нем фигурируют еще 19 человек - медики, которые поставили диагноз осужденному, а также другие высокопоставленные чиновники. В 2013 году Батукаева досрочно освободили из тюрьмы на основании поддельной справки, после чего он сбежал в Чечню.
Местные СМИ сообщают, что у Атамбаева конфисковали несколько автомобилей, земельные участки, недвижимость и другие активы.
Напомним, в августе 2019 года Алмазбека Атамбаева задержали в ходе вооруженного штурма. Его также подозревают в хищении средств, коррупции и незаконном завладении землей.
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