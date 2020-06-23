НБУ снизил официальный курс доллара [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,60 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 24 июня установлен на таком уровне: 26,6078 гривен за 1 доллар (-0,0617 грн). При этом курс доллара на 23 июня составляет 26,6695 гривен за 1 доллар.
Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.
Также в Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а еще мы писали о том, что курс биткоина вырос.
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