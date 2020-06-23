В Кривом Роге взорвался автомобиль, в результате происшествия один человек получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Facebook.

Машина взорвалась на улице в Металлургическом районе Кривого Рога.

Отмечается, что 32-летний местный житель, который находился в автомобиле, достал взрывоопасный предмет, похожий на электрический детонатор, в результате чего произошел взрыв. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

При осмотре личных вещей потерпевшего также была найдена тротиловая шашка весом в 200 грамм.

По факту произошедшего возбуждено уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием и неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".

Сейчас продолжается досудебное расследование, полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось что в Запорожье во время ДТП взорвалось авто. Также мы писали о том, что в страшном ДТП под Одесской погибли два человека.