В Кривом Роге взорвался автомобиль [ Редактировать ]
В Кривом Роге взорвался автомобиль, в результате происшествия один человек получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Facebook.
Машина взорвалась на улице в Металлургическом районе Кривого Рога.
Отмечается, что 32-летний местный житель, который находился в автомобиле, достал взрывоопасный предмет, похожий на электрический детонатор, в результате чего произошел взрыв. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
При осмотре личных вещей потерпевшего также была найдена тротиловая шашка весом в 200 грамм.
По факту произошедшего возбуждено уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием и неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".
Сейчас продолжается досудебное расследование, полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось что в Запорожье во время ДТП взорвалось авто. Также мы писали о том, что в страшном ДТП под Одесской погибли два человека.
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