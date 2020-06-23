Киев "стал": город сковали сильные пробки (видео) [ Редактировать ]
Во вторник вечером, 23 июня, в Киеве дороги сковали сильные заторы. Отметим, что в особенности движение сейчас "парализовано" на проспекте Бандеры, стоит также Северный мост, Столичное шоссе, улица Новоконстантиновская.
На мосту Метро движение затруднено, из-за дорожных работ образовалась пробка на въезде к Южному мосту со стороны правого берега на улице Сапрено-Слободской.
На правом берегу стоит в пробках проспект Победы, Воздухофлотский и практически весь центр. Вследствие дорожных работ и сразу нескольких аварий стоит Окружная дорога.
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps
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