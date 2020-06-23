Во вторник вечером, 23 июня, в Киеве дороги сковали сильные заторы. Отметим, что в особенности движение сейчас "парализовано" на проспекте Бандеры, стоит также Северный мост, Столичное шоссе, улица Новоконстантиновская.

На мосту Метро движение затруднено, из-за дорожных работ образовалась пробка на въезде к Южному мосту со стороны правого берега на улице Сапрено-Слободской.

На правом берегу стоит в пробках проспект Победы, Воздухофлотский и практически весь центр. Вследствие дорожных работ и сразу нескольких аварий стоит Окружная дорога.

Фото: Google Maps

Фото: Google Maps

Ранее мы писали, что в Кривом Роге взорвался автомобиль.