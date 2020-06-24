NASA планирует отправить на Марс экспериментальный вертолет Ingenuity. Он будет исследовать поверхность Красной планеты с 30-километровой высоты, пишет fraza.com.

Запуск вертолета запланирован на 20 июля текущего года.

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Отмечается, что эта космическая миссия NASA получила название "Настойчивость". Предполагается, что аппарат пролетит через разреженную атмосферу Марса и сделает снимки красной планеты с 30-километровой высоты.

По словам экспертов, такая высота не доступна вертолетам на Земле, но на Марсе из-за низкой плотности атмосферы эта задача вполне осуществима.

В свою очередь, авторы проекта отмечают, что от успеха Ingenuity зависит изучение и других планет Солнечной системы.

"Я скажу вам, то, что меня больше всего радует - это готовность наблюдать за полетом вертолета в другой мир", - сказал администратор NASA Джим Бриденстайн на конференции, посвященной проекту.

Ранее мы писали о том, что в атмосфере Марса заметили загадочное свечение.

Также сообщалось, что между Землей и Луной построят спутник.