Миссия "Настойчивость": NASA отправит на Марс первый вертолет [ Редактировать ]
NASA планирует отправить на Марс экспериментальный вертолет Ingenuity. Он будет исследовать поверхность Красной планеты с 30-километровой высоты, пишет fraza.com.
Запуск вертолета запланирован на 20 июля текущего года.
Отмечается, что эта космическая миссия NASA получила название "Настойчивость". Предполагается, что аппарат пролетит через разреженную атмосферу Марса и сделает снимки красной планеты с 30-километровой высоты.
По словам экспертов, такая высота не доступна вертолетам на Земле, но на Марсе из-за низкой плотности атмосферы эта задача вполне осуществима.
В свою очередь, авторы проекта отмечают, что от успеха Ingenuity зависит изучение и других планет Солнечной системы.
"Я скажу вам, то, что меня больше всего радует - это готовность наблюдать за полетом вертолета в другой мир", - сказал администратор NASA Джим Бриденстайн на конференции, посвященной проекту.
Ранее мы писали о том, что в атмосфере Марса заметили загадочное свечение.
Также сообщалось, что между Землей и Луной построят спутник.
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