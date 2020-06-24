Сторонники легализации марихуаны проведут "конопляный марш" под Офисом президента Украины. Акция состоится в субботу, 27 июня, в 12:00 на Банковой. Об этом организаторы сообщают в Facebook.

"Наши требования - узаконить контролируемый оборот препаратов на основе каннабиса для нужд медицины и науки. Доступа к ним ждут 2 миллиона украинцев. Также мы ожидаем отчет о причинах провала реализации стратегии государственной политики в отношении наркотиков, где в частности были предусмотрены эти шаги".

По словам организаторов, на "Марш свободы" выйдут общественные активисты, культурные деятели и все, кому близка проблема легализации медицинской марихуаны.

В мае 2019 по результатам рассмотрения электронной петиции, которая набрала более 25 000 подписей, законопроект 10313 "О фундаментальном праве человека на жизнь" был внесен в Верховную Раду, однако так и не был рассмотрен. В августе 2019 года экс-глава Минздрава Уляна Супрун обвинила министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в блокировании правительственной инициативы по урегулированию доступа пациентов к медицинскому каннабису.

Ранее сообщалось, что в Мексике разрешат выращивать марихуану для собственных нужд, а во Франции узаконили каннабис.