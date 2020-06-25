Дощі в Румунії затопили десятки сіл та містечок [ Редактировать ]
Від небувалих повеней потерпають і жителі Румунії. Негода вже забрала троє життів. Напередодні кількість затоплених населених пунктів, збільшилася вдвічі, це 161 містечко в 29 районах.
У трьох з них оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Підтоплені майже 400 осель, 70 людей полишили свої домівки.
Там перекрили низку доріг: на чотирьох автошляхах національного значення обмежено рух, а два заблоковані повністю. Для Румунії червень став рекордним за кількістю опадів за більш як пів століття.
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