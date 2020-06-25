В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих [ Редактировать ]
В четверг, 25 июня, на заседании правительства было приняло решение отменить самоизоляцию для въезжающих в Украину, но при условии сдачи ПЦР-теста на коронавирус.
Предлагается возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу (то есть, это иностранцы или лица без гражданства) или контрольные пункты пропуска с временно оккупированными территориями в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 метопом ПЦР.
Также предлагается уточнить требования к страхованию для иностранцев при въезде в страну.
Также самоизоляцию отменили для участников вступительных испытаний, в частности, для вступления через образовательные центры Крым-Украина или Донбасс-Украина.
Также было принято решение о самостоятельном определении времени начала работы Центрами оказания административных услуг.
Напомним, 12 июня президент перешел на особый режим работы после того, как у Елены Зеленской обнаружили коронавирус. Глава государства ежедневно проходил тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры.
Ранее в Офисе президента рассказали о состоянии Елены Зеленской.
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