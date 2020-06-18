В Офисе президента рассказали о состоянии Елены Зеленской [ Редактировать ]
Жена президента Украины Елена Зеленская, у которой ранее подтвердили коронавирус, находится в стабильном состоянии. Сейчас она лечится в стационаре больницы в Киеве.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины в Telegram.
У Зеленской - пневмония средней степени тяжести, без дыхательной недостаточности. Отмечается, что сейчас первая леди не нуждается в кислородной дотации и проходит антибактериальную терапию.
Жена президента находится в изоляции под наблюдением врачей.
Владимир Зеленский и дети президента здоровы. Завтра они пройдут очередную проверку на COVID-19.
Ранее сообщалось, что Елена Зеленская ушла на самоизоляцию из-за того, что у нее обнаружили коронавирус. 16 июня жену президента Украины госпитализировали в больницу в Киеве.
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