Жена президента Украины Елена Зеленская, у которой ранее подтвердили коронавирус, находится в стабильном состоянии. Сейчас она лечится в стационаре больницы в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины в Telegram.

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У Зеленской - пневмония средней степени тяжести, без дыхательной недостаточности. Отмечается, что сейчас первая леди не нуждается в кислородной дотации и проходит антибактериальную терапию.

Жена президента находится в изоляции под наблюдением врачей.

Владимир Зеленский и дети президента здоровы. Завтра они пройдут очередную проверку на COVID-19.

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская ушла на самоизоляцию из-за того, что у нее обнаружили коронавирус. 16 июня жену президента Украины госпитализировали в больницу в Киеве.