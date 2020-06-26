Набсовет "Укрнафты" возглавил представитель "Нафтогаза" [ Редактировать ]
Главой наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" избран Николай Гавриленко. Он занимает пост директора по управлению дивизионом "Нефть" Группы "Нафтогаз".
Соответствующее решение принято на заседании набсовета 25 июня, сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"Полномочия, которые получил Николай Гавриленко, свидетельствуют о доверии независимых директоров и представителей акционеров к его компетенциям и опыту. Мы ожидаем, что наблюдательный совет сосредоточится на оздоровлении "Укрнафты" и урегулировании проблемных вопросов относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", - прокомментировал назначение глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко с января 2019 возглавляет дивизион "Нефть", объединяющий нефтетранспортные и нефтеперерабатывающие активы Группы "Нафтогаз". С 10 июня 2020 года Гавриленко является представителем "Нафтогаза" в наблюдательном совете "Укрнафты".
Ранее сообщалось, что в "Нафтогазе" прокомментировали решение Германии по "Северному потоку-2".
Также мы писали о том, что "Нафтогаз" сократил выплаты членам правления.
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