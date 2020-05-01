Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" поручил сократить выплаты членам правления во исполнение закона о бюджете чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Сообщается, что закон от 13 апреля устанавливает заработную плату правления и вознаграждение членов наблюдательных советов компаний на уровне, который не превышает 10 размеров минимальной заработной платы. Соответствующее требование действует с 1 апреля и до завершения карантина.

Читайте также Коронавирус в Украине: последние данные

"Нафтогаз" был и остается законопослушным и ответственным членом украинского общества - сразу после вступления в силу закона, который ограничивает максимальный размер заработной платы руководящих органов государственных компаний, мы остановили выплату заработной платы и всех других вознаграждений членам правления компании", - заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

Напомним, согласно принятым изменениям в госбюджет в связи с эпидемией коронавируса, руководителям государственных компаний, членам исполнительных органов и наблюдательных советов максимальные заработные платы ограничиваются 47 тыс. гривен.

В эту сумму не учитываются пособия по временной нетрудоспособности, для оздоровления, а также материальная помощь и оплата ежегодного отпуска.

Ранее мы писали о том, что "Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности.

Также сообщалось, что Кабмин предлагает изменения по кредитам.