"Нафтогаз" сократил выплаты членам правления [ Редактировать ]
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" поручил сократить выплаты членам правления во исполнение закона о бюджете чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".
Сообщается, что закон от 13 апреля устанавливает заработную плату правления и вознаграждение членов наблюдательных советов компаний на уровне, который не превышает 10 размеров минимальной заработной платы. Соответствующее требование действует с 1 апреля и до завершения карантина.
"Нафтогаз" был и остается законопослушным и ответственным членом украинского общества - сразу после вступления в силу закона, который ограничивает максимальный размер заработной платы руководящих органов государственных компаний, мы остановили выплату заработной платы и всех других вознаграждений членам правления компании", - заявил глава правления НАК Андрей Коболев.
Напомним, согласно принятым изменениям в госбюджет в связи с эпидемией коронавируса, руководителям государственных компаний, членам исполнительных органов и наблюдательных советов максимальные заработные платы ограничиваются 47 тыс. гривен.
В эту сумму не учитываются пособия по временной нетрудоспособности, для оздоровления, а также материальная помощь и оплата ежегодного отпуска.
Ранее мы писали о том, что "Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности.
Также сообщалось, что Кабмин предлагает изменения по кредитам.
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