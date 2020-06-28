В последнее воскресение июня мир отмечает праздник молодости и расцветания - День молодежи. В 2020 году этот день выпадает на 28 июня.

Для того, чтобы красиво поздравить молодое поколение, мы составили для вас несколько стихотворных вариантов:

Ты живешь, пока ты молод,

И горит огонь в душе.

Возраст в паспорте не повод,

На нос нацепить пенсне.



День прекрасный молодежи,

Это праздник твой и мой.

Я желаю процветания,

Жить с душою молодой.

***

А сегодня классный праздник!

Как, не слышал? Ну, даешь.

Ведь сегодня отмечает

День свой наша молодежь.



Пожелаю лишь успехов.

Чтобы дома не скучать,

И весёлый этот праздник

Вам с друзьями отмечать.



Чтоб всё в жизни было клево,

Все задания — на "пять".

И любые в жизни споры,

Лишь улыбкою решать.

***

Вы — юные лица, открытые взгляды,

И светлые мысли, И яркие сны.

Пусть всё будет здорово, так, как и надо,

Вы — гордость, надежда страны!



Встречаться, влюбляться, учиться, жениться

И в выбранной сфере успеха добиться,

От робких шагов до высоких ступеней

Оставить свой след в череде поколений.



Пусть сложатся судьбы и сбудутся планы,

Откроются двери, куда ни пойдешь.

Пускай не пугают преграды, туманы.

Вы — сила. Виват, молодёжь!



***

Поздравить рады тех, кто молод!

Отличным парнем звать себя дал повод.

За ваши победы, что только в пути!

Да счастье, удачу вам скоро найти!

Рассветы прекрасные встретить,

А может, зарю проводить.

Влюбленным ведь легче на свете —

Об этом не вам говорить.

Красивой вам жизни!

Работы отличной!

Удача чтоб стала привычной!

***

Пусть молодым везде дорога,

Отличных дней чтоб очень много.

Здоровых сил и дружбы вам,

Дорогу, каждый выбрал сам.

Родных побольше. Иногда,

А может чаще, чтоб родня

Вам помогала в вашем деле,

Отличном, сделанном умело

К вершине двигаться вам смело.



Риск чтоб бодрил, заставляя идти

Удач и успехов на длинном пути!

***

Для всех людей, что молоды душой,

Международный праздник молодежи.

Он всех зовет сегодня за собой,

И мы вас всех хотим поздравить тоже.



Желаем жизнь прекрасную любить,

Любым ее мгновением наслаждаться.

Активным, смелым и веселым быть,

Ну, а сегодня просто отрываться!

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