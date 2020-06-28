День молодежи-2020: поздравления в стихах [ Редактировать ]
В последнее воскресение июня мир отмечает праздник молодости и расцветания - День молодежи. В 2020 году этот день выпадает на 28 июня.
Для того, чтобы красиво поздравить молодое поколение, мы составили для вас несколько стихотворных вариантов:
Ты живешь, пока ты молод,
И горит огонь в душе.
Возраст в паспорте не повод,
На нос нацепить пенсне.
День прекрасный молодежи,
Это праздник твой и мой.
Я желаю процветания,
Жить с душою молодой.
***
А сегодня классный праздник!
Как, не слышал? Ну, даешь.
Ведь сегодня отмечает
День свой наша молодежь.
Пожелаю лишь успехов.
Чтобы дома не скучать,
И весёлый этот праздник
Вам с друзьями отмечать.
Чтоб всё в жизни было клево,
Все задания — на "пять".
И любые в жизни споры,
Лишь улыбкою решать.
И светлые мысли, И яркие сны.
Пусть всё будет здорово, так, как и надо,
Вы — гордость, надежда страны!
Встречаться, влюбляться, учиться, жениться
И в выбранной сфере успеха добиться,
От робких шагов до высоких ступеней
Оставить свой след в череде поколений.
Пусть сложатся судьбы и сбудутся планы,
Откроются двери, куда ни пойдешь.
Пускай не пугают преграды, туманы.
Вы — сила. Виват, молодёжь!
***
Поздравить рады тех, кто молод!
Отличным парнем звать себя дал повод.
За ваши победы, что только в пути!
Да счастье, удачу вам скоро найти!
Рассветы прекрасные встретить,
А может, зарю проводить.
Влюбленным ведь легче на свете —
Об этом не вам говорить.
Красивой вам жизни!
Работы отличной!
Удача чтоб стала привычной!
***
Пусть молодым везде дорога,
Отличных дней чтоб очень много.
Здоровых сил и дружбы вам,
Дорогу, каждый выбрал сам.
Родных побольше. Иногда,
А может чаще, чтоб родня
Вам помогала в вашем деле,
Отличном, сделанном умело
К вершине двигаться вам смело.
Риск чтоб бодрил, заставляя идти
Удач и успехов на длинном пути!
***
Для всех людей, что молоды душой,
Международный праздник молодежи.
Он всех зовет сегодня за собой,
И мы вас всех хотим поздравить тоже.
Желаем жизнь прекрасную любить,
Любым ее мгновением наслаждаться.
Активным, смелым и веселым быть,
Ну, а сегодня просто отрываться!
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